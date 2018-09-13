Sualtında evlilik teklifi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan Tanzer Bulut (27), kız arkadaşı Özlem Gülduran'a (25) su altında evlenme teklif etti. Gülduran, erkek arkadaşının jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı ve teklifi kabul etti.

Menteşe'de esnaf olan Tanzer Bulut, yaklaşık 6 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı İngilizce öğretmeni Özlem Gülduran ile birlikteliğini resmiyete taşımak istedi. Bulut, bu anı unutulmaz kılmak için sürpriz hazırladı. Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne Gülduran'ı dalış yapmaya götüren Bulut, kıyıda bir süre sohbet etti. İkili balık fotoğrafı çekmek için şnorkellerini takarak su altına indi. Erkek arkadaşıyla birlikte yaklaşık 5 metreye dalan Özlem Gülduran, önceden su altına yerleştirilen 'Benimle evlenir misin bitanem' yazılı pankartı gördü. Gülduran'ın evlenme teklifi ile heyecanı ve mutluluğu katlandı. Gülduran başını sallayarak teklifi kabul ettiğini belirtmesiyle, Tanzer Bulut yanındaki tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu sırada Özlem Gülduran, heyecanına yenik düşüp kısa süreli baygınlık geçirdi. Tanzer Bulut, kız arkadaşını su üstüne çıkardı. Tekliften haberdar olan arkadaşları da denizden çıkan ikiliyi alkışlarla karşıladı. Ancak Özlem Gülduran'ın baygınlık geçirdiğini görenler seferber oldu. Neyseki Özlem Gülduran, kısa süre sonra kendine geldi.

Bulut, "Kız arkadaşıma sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak istiyordum. Ama bu anı onun için daha da unutulmaz kılmak istiyordum. Unutamayacağı bir dalış etkinliği oldu. Mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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