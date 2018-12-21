İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Arıkan, "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" adlı fotoğrafını seçti. Arıların insan yaşamı için önemine işaret eden Arıkan, "Geleceğimiz arıların elinde. Onlar yoksa, biz de yokuz." ifadelerini kullandı.

Arıkan, "haber" kategorisinde de Elif Öztürk'ün, bir yangının ardından itfaiye görevlisinin olay yerinde bulunan bebeği uzaklaştırdığı anı gösteren "Kahraman itfaiyeci" adlı fotoğrafını seçti. Her olaydan en çok etkilenenin çocuklar olduğunu söyleyen Arıkan, "Kavgalar, savaşlar nedeniyle tek acı çekenler çocuklar. Bu anlamda dramatik ve lirik bir foto." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Arıkan, Ali İhsan Öztürk'ün Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte çektiği fotoğraf için oyunu kullandı. Suat Arıkan, "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafı seçerek, "Futboldan başka bir spor bilmez olduğumuz bu dönemde, hem geleneksel at ilişkisi, hem de fotografik açıdan son derece başarılı bir dokunuş." diye konuştu.

Yılın Fotoğrafları için "http://aa.com.tr/yilinfotograflari/" adresinden oy kullanılabiliyor.

