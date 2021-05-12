Subaru, ilk elektrikli otomobilinin adını ve fotoğrafını paylaştı!

Subaru ilk tam elektrikli otomobili için gün sayıyor. Japon otomobil üreticisi, pek çok marka gibi elektrikli otomobillerin geleceğine göz kırparken, aynı zamanda otomobilin detaylarını da paylaşmaktan geri durmuyor. Şirket, buna bağlı olarak ilk elektrikli otomobilinin adını açıklığa kavuşturmuş durumda.

İŞTE SUBARU'NUN İLK ELEKTRİKLİSİ: SOLTERRA

Subaru'nun açıklamasına göre, markanın ilk tam elektrikli otomobilinin adı Solterra olacak. Subaru Solterra adının Latince "Güneş" ve "Dünya" kelimeleri kullanılarak oluşturulduğunu söylüyor. Japon dev, otomobilin ilk görüntülerini de paylaştı.

Subaru ve Toyota arasında ortak bir girişim olarak geliştirilen Solterra, tam elektrikli bir SUV olarak karşımıza çıkacak. Otomobil, elektrikli otomobillere özel geliştirilen e-Subaru Global Platformu'nu kullanacak.

Solterra'nın 2022'de ABD, Kanada, Çin, Avrupa ve Japonya'da satışa çıkması planlanıyor. Otomobilin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

