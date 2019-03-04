Şubat ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre şubat ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştığını, bunun Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Pekcan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin bir kanıtı olarak bakanlık bünyesinde "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi"ni kurduklarını söyledi.

Pekcan, kadın ve gençlerin küresel pazarlarda daha aktif yer almasını beklediklerini ifade ederek, "Kadınlarımızın ihracata açılmasının tam zamanı. Ben bu konuda çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum." dedi.

Dış ticaretin geliştiği dönemlerin küresel entegrasyonun arttığı, gerilediği dönemlerin ise küresel entegrasyonun azaldığı dönemler olduğuna işaret eden Pekcan, günümüzde küresel entegrasyonun zayıflaması manasında "slowbalization" tanımının sıklıkla kullanılır olduğunu vurguladı.