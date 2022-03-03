HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?

03.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar TÜİK Şubat ayı enflasyon açıklaması ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? İşte detaylar...

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar ile ekonomi piyasaları konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken Anadolu Ajans Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyona ilişkin beklentilerini yaptıkları açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK Şubat ayı enflasyon oranını henüz açıklamadı. Gıdadan ev kirası oranına, tekstilden ev eşyasına kadar her şeyin fiyatını belirleyen enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını 3 Mart Perşembe (bugün) saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları geçtiğimiz Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşmişti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Anadolu Ajansı Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri ile ilgili beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 Mart Ankara'da okullar tatil mi?3 Mart Ankara'da okullar tatil mi?
Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı? İşte cevabı...Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı? İşte cevabı...
Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurduTüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya köprüleri bir bir vuruyor! (Son Durum)

Rusya köprüleri bir bir vuruyor! (Son Durum)

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.