Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar ile ekonomi piyasaları konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken Anadolu Ajans Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyona ilişkin beklentilerini yaptıkları açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK Şubat ayı enflasyon oranını henüz açıklamadı. Gıdadan ev kirası oranına, tekstilden ev eşyasına kadar her şeyin fiyatını belirleyen enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını 3 Mart Perşembe (bugün) saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları geçtiğimiz Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşmişti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Anadolu Ajansı Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri ile ilgili beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.

