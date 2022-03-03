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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı nedir 2022? TÜFE kaç oldu, 2 aylık enflasyon farkı nedir?

03.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat ayı enflasyon açıklaması ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı nedir 2022? TÜFE kaç oldu, 2 aylık enflasyon farkı nedir? İşte detaylar...

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı nedir 2022? TÜFE kaç oldu, 2 aylık enflasyon farkı nedir?

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar ile ekonomi piyasaları konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Dün, Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyon ile ilgili beklentilerini yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı nedir 2022? TÜFE kaç oldu, 2 aylık enflasyon farkı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK Şubat ayı enflasyon oranını açıklandı. Gıdadan ev kirası oranına, tekstilden ev eşyasına kadar her şeyin fiyatını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NEDİR 2022?

Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2022 Perşembe günü yapılan açıklama ile duyuruldu. Tüketici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken; yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu.

TÜFE KAÇ OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN YORUMU

TÜİK bugün verileri açıklamadan önce Anadolu Ajansı Finans'ın şubat ayı enflasyon verileri ile ilgili beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 olmuştu.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e gerilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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