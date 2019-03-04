Şubat ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'MANSUR YAVAŞ'A SALDIRI İHBARI' İDDİASI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, seçim güvenliğiyle ilgili, "Vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa tam olarak yansıtılabilmesi ve seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşebilmesi için gerekli olan bütün tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'a saldırı yapılacağı ihbarı alındığı iddiasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Çataklı, şunları kaydetti:

"Ankara Valiliği tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada, güvenlik birimlerine yapılan herhangi bir müracaat, ihbar ya da duyum bulunmadığı belirtildi. Bakanlık olarak şunu net ifade etmek isteriz; Güvenlik birimlerimize ya da istihbarat birimlerimize bu konuda ulaşmış bir bilgi yoktur. Bu tür konularda spekülasyonlardan uzak durulmasının doğru olacağı kanaatindeyiz."

'FETÖ'DEN TUTUKLU 30 BİN 709, HÜKÜMLÜ 19 BİN 329 KİŞİ VAR'

Soru üzerine Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen mücadeleyle ilgili bilgiler de veren Çataklı, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 kişiye işlem yapıldı. Ve şu an itibarıyla 30 bin 709 kişi bu kapsamda tutuklu bulunuyor, 19 bin 329 da hükümlü var. Ayrıca ByLock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Böylece bugüne kadar 95 bin 310 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunlardan 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı, 19 bin 144 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Büfe, ankesör operasyonları kapsamında bugüne kadar 780 operasyon yapıldı, bu operasyonlarda 11 bin 153 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 4 bin 324'ü tutuklandı. Yine gaybubet evlerine yapılan 139 operasyonda 1953 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 1048'i tutuklandı. Bu konudaki çalışmalarımız aynı hassasiyet ve titizlikle devam ediyor."

'2,5 YILDA 335 KADIN TERÖRİST TESLİM OLDU'

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar konusunda açıklamada bulunan İsmail Çataklı, şöyle konuştu:

"Kış dönemi operasyonlarında 124 terörist etkisiz hale getirildi. 262 silah, 133 el bombası, 105 el yapımı mayın, 2 bin 587 kilogram patlayıcı madde ve yaklaşık 9 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerimizin bu kış koşullarına rağmen gösterdiği kararlı mücadelesi sayesinde, terör örgütüne katılımın son dönemin en düşük seviyesinde olduğunu görüyoruz ki 2019 yılı terör örgütüne katılım 12'dir. Aynı dönemde 27 teröristin ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu görüyoruz. Ayrıca son 2,5 yılda, 234'ü PKK terör örgütü üyesi olmak üzere 335 kadın terörist güvenlik güçlerimize teslim olmuştur."

