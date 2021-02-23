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Şubat ayında yazı yaşıyorlar! Kar manzarası eşliğinde denize girip güneşlendiler!

23.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Şubat ayında yazı yaşıyorlar! Kar manzarası eşliğinde denize girip güneşlendiler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen turistler soluğu plajda aldı. Şubat ayının sonunda bile plajların boş kalmadığı ilçede turistler yazdan kalma günler yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan Toros Dağları manzarası eşliğinde denize giren ve güneşlenenler keyifli anlar yaşadı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığın 20, deniz suyu sıcaklığın ise 17. derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında kimileri yürüyüş yaparken, kimileri ise zirvesinde kar olan Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan kişiler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve oltalarıyla balık tutunlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

'KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE DENİZ KEYFİ YAPIYORUZ'

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Sahile gelerek güneş keyfi yapan Ali Gündoğmuş, havanın çok olduğunu belirterek, oldukça keyif aldığını söyledi. Gündoğmuş, “Şubat ayının sonunda güzellikleri hala yaşıyoruz. Akılla gelen bütün ülkelerden gelen insanlar burada denize keyfi yapıyor. Kar manzarası eşliğinde deniz keyfi yapıyoruz. Bir yanda deniz, bir yanda kar ne mutlu bize” dedi.

'ALANYA'DA KAR MANZARALI GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Adnan Bıçakçı, Alanya’nın çok güzel olduğunu aktardı. Bıçakçı, “Yaklaşık 4 ay önce Alanya’ya geldim. Şuan Alanya’da kar manzaralı güneşin keyfini çıkarıyoruz. Hava çok güzel, burada denize girenler var. Alanya’nın denizi doğası ve her şeyi çok güzel. Tatil yapmak istenler için Alanya’yı özellikle tavsiye ederim. Diğer tatil şehirlerinde özellikle kış aylarında böyle hava sıcaklığı olmuyor. Ben İstanbul’a dönmek istemiyorum” diye konuştu.

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İHA

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