Şubat ayından bu yana kayıp 6 KHK'lıdan '4'ü emniyet mensupları tarafından bulundu'

Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 isimden dördünün "emniyet mensupları tarafından bulunduğu" bildiriliyor.

Kayıp durumda olan KHK'lı 6 isimden, Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın emniyet birimlerinin gözetiminde olduğu duyuruldu.

Açıklama bu isimler kaybolduktan sonra açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı.

İslam, "6 kayıptan dördü emniyet mensupları tarafından bulundu. İki kayıp daha var. Sabah Avukat açıklamalarını bekleyelim" dedi.

https://twitter.com/cihangirislam/status/1155626673116782592?s=20

İslam, 19 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, 4 aydır haber alınamayan 6 KHK'lının durumlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sormuştu.

Özgür Kaya'nın ailesi haberi Twitter hesabından paylaştı ve "gözaltında" oldukları dışında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

https://twitter.com/sakindokunma/status/1155602504610172928?s=20