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Şubat ayından bu yana kayıp 6 KHK'lıdan '4'ü emniyet mensupları tarafından bulundu'

29.07.2019 09:01 | Son Güncelleme

Bulundukları aileleri tarafından açıklanan kayıplardan en az birinin, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde olduğu belirtildi. Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı.

Şubat ayından bu yana kayıp 6 KHK'lıdan '4'ü emniyet mensupları tarafından bulundu'

Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 isimden dördünün "emniyet mensupları tarafından bulunduğu" bildiriliyor.

Kayıp durumda olan KHK'lı 6 isimden, Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın emniyet birimlerinin gözetiminde olduğu duyuruldu.

Açıklama bu isimler kaybolduktan sonra açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı.

İslam, "6 kayıptan dördü emniyet mensupları tarafından bulundu. İki kayıp daha var. Sabah Avukat açıklamalarını bekleyelim" dedi.

https://twitter.com/cihangirislam/status/1155626673116782592?s=20

İslam, 19 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, 4 aydır haber alınamayan 6 KHK'lının durumlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sormuştu.

Özgür Kaya'nın ailesi haberi Twitter hesabından paylaştı ve "gözaltında" oldukları dışında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

https://twitter.com/sakindokunma/status/1155602504610172928?s=20

Salim Zeybek adına açılan Twitter hesabından da, Zeybek'in Ankara Terörle Mücadele şubesinde olduğunun söylendiği duyurdu.

Kayıp altı kişiden dördü adına açılan hesaplarda, Erkan Irmak'ın 16 Şubat, Salim Zeybek'in 21 Şubat, Özgür Kaya'nın 13 Şubat, Mikail Ugan'ın ise 13 Şubat'tan bu yana kayıp olduğu belirtiliyordu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 25 Temmuz'da kayıp altı kişi konusunu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme getirmişti.

Gergerlioğlu, "kaçırdıklarını" söylediği kişilerin fotoğrafları ile yaptığı basın toplantısında, yetkililerin bu kişiler hakkında açıklama yapmadığını savunmuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "sevindirici" haberi Twitter hesabından paylaştı ve savcılığa çağrıda bulundu.

https://twitter.com/myeneroglu/status/1155664411132092416?s=20

Kayıp durumda olan diğer iki isim için de Twitter'da #MustafaYılmazNerede #GökhanTürkmenNerede etiketleri açıldı.

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