Şubat ayının gündeminde siyaset ve yerel seçimler vardı

İSTANBUL, (DHA) - Yerel seçimlere sayılı günler kala, ittifak halindeki partilerin birbirleriyle olan yarışı medya raporlarına da yansıdı. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, şubat ayında 136 bin 174 haberler siyaset gündeminde en çok Cumhur İttifakı haberleri yer aldı. Millet İttifakı ise 52 bin 227 haberin konusuydu.

Medya Takip Merkezi (MTM), şubat ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre; geçtiğimiz ay medyada en çok ittifak yapan partilerin haberleri yer aldı. Araştırmada, yerel seçim tarihinin yaklaşmasıyla ortak miting çalışmalarına da ağırlık veren partilerin öne çıkan haberleri ve toplumsal olayları incelendi.

Şubat ayı içerisinde, 31 Mart Yerel Seçimleri için kesin aday listeleri belli oldu. Adaylıkları kesinleşen bin 389 belediye başkan adayı seçim kampanyalarına hız verdi. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanının belirleneceği 31 Mart sabahı 57 milyon 93 bin 984 seçmen, yerel yönetim kadrolarını seçmek için sandık başına gidecek.