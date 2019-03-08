Şubat ayının gündeminde siyaset ve yerel seçimler vardı

Medya Takip Merkezi (MTM), Şubat ayında gündemde medyada en çok ittifak yapan partilerin haberleri yer aldı.

MTM, Şubat ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre; geçtiğimiz ay medyada en çok ittifak yapan partilerin haberleri yer aldı. Şubat ayı içerisinde, 31 Mart Yerel Seçimleri için kesin aday listeleri belli oldu. Adaylıkları kesinleşen bin 389 belediye başkan adayı seçim kampanyalarına hız verdi. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 386 belde belediyesinin yeni başkanının belirleneceği 31 Mart sabahı 57 milyon 93 bin 984 seçmen, yerel yönetim kadrolarını seçmek için sandık başına gidecek.

Medyada Cumhur ittifakı hakkında daha çok haber var

Şubat ayı içerisinde, AK Parti ve MHP’nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve çalışma esaslarının belirlendiği bir genelge yayınlandı. 9 maddeden oluşan genelgede hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmaması; aday AK Parti’nin ise ’Cumhur İttifakı AK Parti Adayı’, MHP’nin ise ’Cumhur İttifakı MHP Adayı’ ifadelerinin kullanılması gibi maddelere yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı kapsamında ortak miting düzenlemeye başladı. Ortak mitinglerin ilkini Denizli’de düzenleyen parti liderleri, Şubat ayı boyunca yaptıkları seçim sonuçlarına yönelik verdikleri iddialı demeçlerle dikkat çektiler.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, ittifak halindeki partilerin birbirleriyle olan yarışı medya raporlarına da yansıdı. MTM’nin yaptığı incelemeye göre, Şubat ayında 136 bin 174 haberler siyaset gündeminde en çok Cumhur İttifakı haberleri yer aldı. Millet İttifakı ise 52 bin 227 haberin konusuydu.