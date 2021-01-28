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Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

28.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

Belirli günlerde yapılması önerilen hacamatın 2021 Şubat ayı takvimi araştırılmaya başlandı. Son günlerde tekrar popüler olan hacamatın vatandaşlar arasında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Halsizlik ve ağrılar gibi birçok hastalığa şifa olan hacamatı tarihi ve günleri oldukça önemli. Peki 2021 Şubat ayı hacamat tarihleri nedir? Hangi günler hacamat yapılır hangi günler yapılmaz? Şubat ayının hangi günleri hacamat yapılır?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Hacamat yaptırmak isteyen vatandaşların daha çok tercih ettiği mevsimler de geldi. Vatandaşlar arasında alternatif tıpta en çok tercih edilen hacamat tedavisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanıyor. Deriden vakum yoluyla kan alınması ile yapılan hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Hacamat genelde sırtta, iki omuz arasında ya da başın arkasına yapılıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte hacamat yapmak isteyen vatandaşlar 2021 Şubat hacamat takvimi nedir araştırmalarına başladı. 2021 Şubat hacamat tarihleri nedir sorusu ve Şubat ayının hangi günleri hacamat yapılır sorularının detayları haberimizde…

Hacamat takvimi 2021... 2021 yılı altın hacamat tarihleri nedir? 2021 sünnet hacamat günleri!Hacamat takvimi 2021... 2021 yılı altın hacamat tarihleri nedir? 2021 sünnet hacamat günleri!

ŞUBAT 2021 HANGİ GÜNLERDE HACAMAT YAPILIR?

Şubat ayının gelmesiyle birlikte hangi tarihlerde hacamat yapılacağı merak konusu oldu. Peki Şubat ayında hangi tarihlerde hacamat yapılmalı?

2021 Şubat ayında en etkili hacamat günleri; 1, 7, 9 Şubat'tır.

1 Şubat Pazartesi günü normal hacamat günüyken, 7 ve 9 Şubat ise sünnet hacamat günüdür.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat kelime anlamı olarak “emmek” demektir. Arapça bir kelime olan hacamatın diğer bir anlamı da “normal formuna getirmektir”

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Uygulama yapılacak deri öncelikle bir neşter yardımıyla çizilir. Ardından büyük bir ağzı olan bir bardak ya da şişe ile emme gücü oluşturulur ve şikayetçi olduğunuz bölgedeki kan alınır. Ülkemizde geleneksel olarak dönem dönem bir çok vatandaşın isteyerek ve memnun kalarak yaptırdığı bir tedavi yöntemidir.

MODERN TIPTA NEDEN HACAMAT YOK?

Vatandaşlar arasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan hacamatla tedavi yöntemi, deneysel çalışmaların yetersiz olmasından dolayı henüz modern tıpta yerini almadı. Bazı vatandaşlar kan vermekle hacamatın aynı işlem olduğunu söylese de aslında ikisi çok farklı uygulamalardır. Bir kişi kan verirken venöz kan vermektedir.

HANGİ BÖLGELERE HACAMAT YAPILIR?

Hacamat genelde rahatsızlık hissedilen bölgeye uygulanır. Fakat hacamat yaptıran tecrübeli vatandaşlar, ilk kez yaptıracak olan kişilerin sırtın üst kısmına yapılmasını önerir. Kafaya da hacamat uygulanır fakat bu yöntem pek tavsiye edilmeyen bir yöntemdir.

HANGİ GÜNLER HACAMAT YAPILMALI?

*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

KİMLERE HACAMAT YAPILMAZ?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

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