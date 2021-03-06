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Şubat'ta ABD-Meksika Sınırında 100 Bin Gözaltı

06.03.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Şubat'ta ABD-Meksika Sınırında 100 Bin Gözaltı

Başkan Joe Biden, Trump döneminin göçmen politikalarını değiştirmeye çalışırken, ABD sınır görevlileri, Şubat ayında Meksika sınırında yaklaşık 100 bin göçmeni gözaltına aldı

ABD sınır görevlileri, Şubat ayında ABD-Meksika sınırında yaklaşık 100 bin göçmeni gözaltına aldı. Bu sayı 2019'un ortasında sınıra yaşanan yoğun akından bu yana en yüksek aylık rakam.

Demokrat Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın bazı kısıtlayıcı politikalarını geri çevirmeye çalışırken, daha önce bildirilmeyen rakamlar, güneybatı sınırında artan göçmen akınını gözler önüne seriyor. Şubat, Biden'ın bütün ayı görevde geçirdiği ilk aydı.

Geçen ayın toplamına ilişkin veriler, 2006'dan bu yana Şubat ayının en yüksek rakamlarını temsil ediyor.

Son haftalarda beraberlerinde ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan sınıra gelen çocukların sayısındaki artış, ABD'li yetkilileri bu kişilerin barınmalarını sağlamak ve serbest bırakılmalarını hızlandırmak için yeni adımlar atmaya zorladı.

Şubat ayında gözaltına alınan göçmen sayısı, Ocak ayına göre 78 bin kişilik bir artış gösterdi. Şubat ayındaki toplam gözaltı sayısı, Trump'ın göçmenlere yönelik geniş kapsamlı baskılara gerekçe olarak gösterdiği 2019 Haziranı’ndaki büyük akından bu yana en yüksek aylık rakam gibi görünüyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi sözcüsü, geçen aya ilişkin resmi istatistiklerin büyük olasılıkla gelecek hafta açıklanacağını söyledi.

Hükümet verilerine göre, Sınır Devriyesi görevlileri tek bir günde ABD-Meksika sınırını geçen 4 bin 500'den fazla göçmeni yakaladı. Bu, yasadışı girişlerin Mart ayında artmaya devam edebileceğinin bir işareti.

Cumhuriyetçiler, Biden'ı Trump'ın katı göçmenlik politikalarını geri çevirmekle eleştirerek, bu değişikliğin daha fazla yasadışı göçe yol açacağını söylüyor.

Temsilciler Meclisi’nin en kıdemli Cumhuriyetçisi Kevin McCarthy, Cuma günü Biden'a, yönetimin sınır yaklaşımı konusunda "büyük endişe duyduğunu" söyleyerek, konuyu tartışmak için toplantı talep eden bir mektup gönderdi.

McCarthy mektupta, "Sınır krizini kabul etmeli, bir plan geliştirmeli ve Meksika ile Orta Amerika'daki bireyleri hiç şüphesiz güney sınırımıza tehlikeli bir yolculuk yapmaktan kesinlikle caydırmalıyız" diye yazdı.

Sınırı yasadışı geçmeye çalışan göçmenler arasında tekrar suç işleme oranı, geçen yıl 42’nci madde olarak bilinen Trump dönemi politikalarıyla daha da arttı. Corona virüsü salgını sırasında halk sağlığı gerekçesiyle atılan bu adım, Amerikalı yetkililerin sınırı geçerken yakalanan göçmenleri hızla sınır dışı etmesine izin verdi. Bazı durumlarda göçmenler sınırı tekrar geçmeye çalışıyor.

Biden, Şubat ayında refakatsiz çocukları bu politikadan muaf tutmuştu.

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