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Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alım tarihleri ve şartları açıklandı!

17.02.2021 07:41 | Son Güncelleme:
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Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alım tarihleri ve şartları açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 17-28 Şubat'ta "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. İşte 2020 subaylık başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 17-28 Şubat'ta "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Jandarma subay başvurusu yapmak isteyen adaylar, 2021 jandarma subay başvuruları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. İşte subay başvuru şartları ve diğer detaylar...

2021 SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Binlerce kişinin aday olduğu subay alımları 2020 kadrosu için yapılan açıklamada başvuruların 17 ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasına kadar yapılması gerektiği paylaşıldı.

Kılavuzda başvuru tarihleri için;

Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.

SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Jandarma subay başvurusu 2020 nasıl ve nereye yapılır araştıran adaylar, başvuruyu nasıl yapacağını araştırıyor. Subay başvurusu için e-Devlet portalına giriş yaparak buradan yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru gerçekleştiriliyor. e-Devlet giriş bilgileri olmayan kişiler, PTT'den T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici e-Devlet şifresi alabiliyor. Bu giriş bilgileri ile birlikte adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak giriş yapabilecekler ve başvuru yapabilecekler.

SUBAY BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylarda aranacak niteliklerden bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 16 Ağustos 2021 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını bitirmemiş olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, hamile olmamak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak."

Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr" internet adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.

  • 590 muvazzaf/sözleşmeli subay temini yapılacak

Öte yandan, söz konusu teminlere ilişkin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yayımlanan başvuru kılavuzlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 473'ü erkek, 77'si kadın olmak üzere 550 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere ise çeşitli branşlarda 18'i erkek, 2'si kadın, 20'si erkek veya kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek.

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