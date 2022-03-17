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  4. Subay eşinin silahıyla dehşet saçtı! Sebebi pes dedirtti

Subay eşinin silahıyla dehşet saçtı! Sebebi pes dedirtti

17.03.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde subay olan eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadın tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı. Olayın köpek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası meydana geldiği öğrenildi.

Subay eşinin silahıyla dehşet saçtı! Sebebi pes dedirtti

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti.

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Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı.

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Karı-kocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı saldırı
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