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Subay ve astsubay adaylarının ant içme heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde intibak eğitimlerini tamamlayan 2 bin 957 subay ve astsubay adayı öğrenci için ant içme töreni düzenlendi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde intibak eğitimlerini tamamlayan 2 bin 957 subay ve astsubay adayı öğrenci ant içti.

Akademi Stadyumu'nda düzenlenen "Fakülte Öğrencileri ve Sivil Kaynaklı Astsubay Adayı Kursiyerlerin Ant İçme Töreni"ne, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 234 subay fakülte öğrencisi ve 2 bin 723 sivil kaynaklı astsubay adayı ant içti.

- "Önemli bir aktör olarak yolumuza devam ediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasını vatan olarak tutmanın çok zor olduğunu belirterek, bu topraklarda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşam sürmek için evlatların iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, terör örgütleriyle hem içeride hem dışarıda mücadelesini sürdürdüğüne işaret eden Ersoy, "Güçlü bir ülkeyiz. Kendi kararını kendisi verebilen, kimseden icazet almayan, başarılı diplomasisi, yönetim ve operasyon gücüyle, yerli ve milli silahlarıyla çok önemli bir aktör olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

- "Mücadeleye devam edeceğiz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise subay ve astsubay adaylarına ettikleri yemini unutmadan liderlik vasıflarını sürekli geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak komutanlara teşekkür eden Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jandarma Teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri, direktifleri ve himayeleriyle Bakanımızın sevk, idaresi ve talimatlarıyla ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden mücadeleye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yüce milletimizin desteği ve duaları gücümüze güç katacaktır."

- "İçtiğiniz ant, namus ve şeref anlamında"

Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da "Yeterse ömrüm vatan için, akarsa kanım bayrak için, durmasın feda olsun, yeter ki vatan sağ olsun" diye haykıran subay ve astsubay adaylarının komutanı olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Subay ve astsubay adaylarını, milletine ve devletine hazır hale getirmek için bir saniye bile gözlerini kırpmayacaklarını belirten Kurtoğlu, öğrencilerin içtikleri andın, namus ve şeref anlamına geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından subay ve astsubay adayları, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde Jandarma Marşı'nı söyledi.

Mehteran Birliğinin gösterisi ve tören geçişinin yapılmasıyla program sona erdi.

Subay fakülte öğrencileri 5 yıl, astsubay adayları ise bir yıl süresince Akademi'de eğitim görecek.

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