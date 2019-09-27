Subay ve astsubay adaylarının ant içme heyecanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde intibak eğitimlerini tamamlayan 2 bin 957 subay ve astsubay adayı öğrenci ant içti.

Akademi Stadyumu'nda düzenlenen "Fakülte Öğrencileri ve Sivil Kaynaklı Astsubay Adayı Kursiyerlerin Ant İçme Töreni"ne, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 234 subay fakülte öğrencisi ve 2 bin 723 sivil kaynaklı astsubay adayı ant içti.

- "Önemli bir aktör olarak yolumuza devam ediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasını vatan olarak tutmanın çok zor olduğunu belirterek, bu topraklarda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşam sürmek için evlatların iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, terör örgütleriyle hem içeride hem dışarıda mücadelesini sürdürdüğüne işaret eden Ersoy, "Güçlü bir ülkeyiz. Kendi kararını kendisi verebilen, kimseden icazet almayan, başarılı diplomasisi, yönetim ve operasyon gücüyle, yerli ve milli silahlarıyla çok önemli bir aktör olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.