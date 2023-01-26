Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duasının anlamı nedir? İşte Türkçe ve Arapça okunuşu...

Sübhaneke duasının Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılıyor. Sübhaneke duası teravih namazında, cenaze namazında da okunur. Peki Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duasının anlamı nedir? Sübhaneke duası, 'Sübhânekellâhümme ve bi hamdik...' diye başlar. İşte Türkçe ve Arapça okunuşu...
Bismillahirrahmanirrahîm
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)
ve lâ ilâhe ğayrük.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim.
Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.
Senden başka ilah yoktur.
Her namazın ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra,
İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,
Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,
Teravih namazı dört rekatta bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rekata kalkıldığı zaman fatihadan önce.
Cenaze namazında birinci tekbirden sonra