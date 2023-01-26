Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duasının anlamı nedir? İşte Türkçe ve Arapça okunuşu...

Sübhaneke duasının Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılıyor. Sübhaneke duası teravih namazında, cenaze namazında da okunur. Peki Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duasının anlamı nedir? Sübhaneke duası, 'Sübhânekellâhümme ve bi hamdik...' diye başlar. İşte Türkçe ve Arapça okunuşu...

SÜBHANEKE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)

ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.

Seni daima böyle tenzih eder ve överim.

Senin adın mübarektir.

Varlığın her şeyden üstündür.

Senden başka ilah yoktur.

SÜBHANEKE DUASI NE ZAMAN OKUNMALI?

Her namazın ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra,

İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,

Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,

Teravih namazı dört rekatta bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rekata kalkıldığı zaman fatihadan önce.

Cenaze namazında birinci tekbirden sonra

