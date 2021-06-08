Suç Çetelerine Küresel Operasyon

Güvenlik yetkilileri 18 ülkeyi kapsayan organize suç operasyonunda 800’den fazla kişinin gözaltına alındığını, toplam 32 ton uyuşturucu ve 48 milyon dolar ele geçirildiğini açıkladı. İddianamede Türk kökenli Avustralya vatandaşı Hakan Ayık’ın da adı geçiyor. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) birlikte düzenlediği operasyon Truva Kalkanı adını taşıyor. Güvenlik yetkilileri operasyonun ayrıntılarını önce Europol’ün merkezinin bulunduğu Hollanda’nın Lahey kentinde açıkladı. Salı günü de operasyonu yürüten FBI yetkilileri Operasyon Truva Kalkanı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. FBI yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dünya genelinde suç örgütleri farkında olmadan, FBI’ın yönetimindeki ANOM adlı kripto cihazları kendi aralarında haberleşmek amacıyla kullandı. Suç çeteleri 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren en az 300 organize suç grubuna 12 binden fazla kripto cihaz sattı. ANOM adlı kripto cihazı üzerinden bu sistemin FBI tarafından işletildiğini bilmeden haberleşen suçlular soruşturma kapsamında takip edildi. Dünya genelinde 27 milyondan fazla mesaj FBI tarafından kaydedildi ve tercümeleri yapıldı.

Kripto cihaz üzerinden uyuşturucu pazarlığı ve sevkiyat planları Operasyonla ilgili basın toplantısı düzenleyen FBI yetkilileri, organize suç örgütlerinin açık ve ayrıntılı bir şekilde uyuşturucu sevkiyatı planlarını, uyuşturucuyu gizleme yöntemlerini, kara para aklama planlarını bu kripto cihaz üzerinden yapılan mesajlaşmalarda anlattıklarını söyledi. Avustralya Federal Polis Komiseri Reece Kershaw’un yaptığı açıklamaya göre mesajlaşmalarda, “Bu noktada senle bir sürat teknesi buluşacak. Bunu şu kişi yapacak” gibi birtakım mesajlaşmaların olduğunu belirtti. Operasyon kapsamında 8 tondan fazla kokain, 22 ton esrar, 2 ton amfetamin/metamfetamin, 6 ton öncü kimyasal madde, 250 adet ateşli silah ve 48 milyon dolardan fazla çeşitli para birimlerinde para ele geçirildi. Ananas ve muzların arasına gizlenen kokain Güvenlik yetkilileri bazı kullanıcıların kripto mesajlaşma üzerinden uyuşturucu pazarlığı yaptıklarını, uyuşturucuların fotoğraflarını paylaştıklarını belirtti. Yetkililerin operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklamasında, yüzlerce kilogram kokainin ananas ve muzların arasına ya da ton balığı kutuları arasına gizlendiği belirtildi.

Kripto cihazların aktif olduğu ülkeler arasında Türkiye de var FBI yetkililerinin düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla söz konusu kripto cihazların dünyada aktif olduğu ülkeleri gösteren bir harita da paylaşıldı. Haritada turuncu renkle gösterilen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığı görüldü. İddianamede Hakan Ayık ismi öne çıkıyor California Güney Bölgesi Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 kişi yer alıyor. Bu isimler arasında Joseph Hakan Ayık, Barış Tükel, Erkan Yusef Doğan gibi isimler de yer alıyor. New York Times’ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı konuya ilişkin haberinde, kripto cihazlardan birini Avustralya vatandaşı olduğu belirtilen Hakan Ayık’ın kullanmasıyla soruşturmada önemli aşama kaydedildiği belirtiliyor. Haberde polisin 10 yıl önce Avustralya’dan kaçtığı belirtilen bu kişinin Türkiye’den uyuşturucu ithalatını yönettiği kanısında olduğu ifade ediliyor. Avustralya polisi uzun süredir Türkiye’de yaşadığı belirtilen Hakan Ayık’ın teslim olması çağrısında bulundu.

“Facebook gangsteri Hakan Ayık” Hakan Ayık, Avustralya basınında çıkan haberlerde Facebook gangsteri olarak tanımlanıyor. Hakan Ayık’ın Avustralya’da eroin kaçakçılığı iddiasına ilişkin yürütülen polis operasyonunda baş şüpheli olarak tespit edilmesinin ardından yurtdışında yaşadığı belirtiliyor. 2010 yılında Kıbrıs Rum kesiminde kısa bir süreliğine gözaltına alınan ancak daha sonra kayıplara karışan Hakan Ayık Avustralya’dan en çok aranan isimler listesinde. Sydney Morning Herald gazetesinin 5 Haziran 2021 tarihinde çıkan haberinde, Hakan Ayık’ın başka kullanıcıların sosyal medya paylaşımları üzerinden Türkiye’de görüldüğü belirtiliyor. Kripto mesajlaşma ve takip sistemi nasıl işledi? FBI’ın ANOM sistemi üzerinden yapılan haberleşmeyi takibi kapsamında, her cihazdan gönderilen mesajın kopyası, gönderilen mesajların toplandığı ve depolandığı üçüncü bir ülkedeki internet sunucusuna gönderildi. Bu veri uluslararası işbirliği anlaşması kapsamında düzenli olarak FBI ile paylaşıldı.