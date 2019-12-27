HABER
  4. Suç çetesi operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

Suç çetesi operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe'de çeşitli olaylar gerçekleştiren bir suç çetesi belirledi. Çetenin 18 kişiden oluştuğu ve aralarında bir de emekli polis memuru olduğu tespit edildi. Çetenin elebaşının G.Ö. olduğu belirlenirken, çetenin bölgedeki bir tekel bayisini silah zoruyla zimmetlerine geçirdikleri ve iki ilçede 'suç işlemek için örgüt kurmak' , 'kumar oynanması için yer temin etmek' , 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları öğrenildi. Çetenin Sancaktepe ve Ümraniye'de illegal kumarhaneler açarak haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi. Şüphelilerin ayrıca silah ticareti yaptıkları da öğrenildi.
İki ilçede birçok güvenlik kamerasına inceleyen, teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, araştırmalarını tamamlamasının ardından çarşamba günü erken saatlerde İstanbul merkez olmak üzere Manisa ve Aydın'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün aralarından yer aldığı 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde arama yapan ekipleri, çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
MYP lideri Yılmaz: “Yarım kalan inşaatlar desteklenmeli”MYP lideri Yılmaz: “Yarım kalan inşaatlar desteklenmeli”
Sahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlarSahte kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama: 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Günün en acı haberi... Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

Günün en acı haberi...

Son dakika: Avcılar'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2019/7 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı!

İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme! Mahkemede dehşet anlarını anlattılar

İTÜ mezunu Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme!

Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'nin hapis cezaları onandı!

Eski Yargıtay üyelerinin cezası onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.