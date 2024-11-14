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'Suç icat edeceğiz diye suça bulaşmayın' Özel'den belediye tepkisi! 'Cumhur İttifakı kendi içindeki krizle meşgul olmak yerine...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 15:12
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CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalar yaptı. CHP belediyeleri ile ilgili konuşan Özel, iktidara sert sözlerle yüklendi. Kamu görevlilerine seslenen Özel "Gittiğiniz yerde varsa bir şey bulun yazın, neyi yazdınız da hesabını veremedik ama siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Suç varsa ortaya çıkarın ama suç icat edeceğiz diye suça bulaşmayın" dedi. Özel, Cumhur İttifakı için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Suç icat edeceğiz diye suça bulaşmayın' Özel'den belediye tepkisi! 'Cumhur İttifakı kendi içindeki krizle meşgul olmak yerine...'

CHP'li belediyelerle alakalı yaşanan gelişmeler son dönemin en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CHP Genel Merkezi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"CHP belediyeciliği nasıl bilmez. Nasıl bildiğimizi millet sana öğretti. Çıktık işte kantara 31 Mart günü. Millet karar verdi. Bize nüfusun yüzde 65'ini yönetme yetkisini verdiler. Millet bir karar vermiş kabulleneceksin, takdir edeceksin, örnek alacaksın, iyi belediyecilik yaparsan seçim kazanacaksın.

Bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor, çıkıp bize belediyecilik konusunda ahkam kesiyorlar.

Yaratılmaya çalışılan algı ortada ama bir de dönün bakın bakalım. Onların da konserleri var, Kocaeli de verdi dedim diye büyükşehir belediye başkanı konuşuyor, efendim benimki konser değil. Bir iddia var, bu iddia bizim belediyeler için söylendiğinde... Onların birine müfettiş yolluyor musunuz?

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Tasarruf genelgesine konserleri koymamanın gerekçesi nedir Bakan bunu açıklasın. Ülkeyi yöneten sizsiniz. Burada eğri oturup doğru konuşmak gerekirse benim kamu görevlilerine yapacağım çağrı şu... Gittiğiniz yerde varsa bir şey bulun yazın, zaten neyi yazdınız da hesabını veremedik, ama siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın. Bizim denetlenmekten korkumuz yok. Ama bir takım siyasi operasyonlara kimse alet olmasın. Bir gün gelir hesabı sorulur. Birilerinin paniğine ait olup suça bulaşmayın. Suç varsa ortaya çıkarın ama suç icat edeceğiz diye suça bulaşmayın.

Tayyip Bey'e net soruyorum; sen Ankara, İstanbul, Bursa... 10 belediye başkanını istifa ettirdin. İstifa ettirdiğin bir belediye başkanına müfettiş yollayıp bir soru sordurdun mu?

(AK Partili belediyelerden etkinlik harcamaları örnekleri verip) Pahalıysa o konserlerin hepsi pahalı. Hepsini denetle.

Üstünde camisiyle arsayı borçtan düşüyorsun, bizim üzerine her şey yapılabilecek arsamızı borçtan düşmüyorsun.

Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki krizle meşgul olmak yerine bize bir kriz ihraç etmeye çalıştığını dikkatle takip ediyoruz.

Asla ve asla gerçek gündemden kopmayacağız, bu meselede buyursun gelsinler teftişlerini yapsınlar. 30 bin TL'lik asgari ücret teklifimizi sonuna kadar savunacağız. Belediyelerimizi sizin kin duyduğunuz için itibarsızlaştırmalarınıza da izin vermeyeceğiz. Bu milleti kandıramazsınız, belediye başkanlarımızı sindiremezsiniz, hiçbirini size ezdiremezsiniz, hepsinin dürüstlüğüne kefilim. Yeni yalanlar attıklarında karşılarında bizi bulmaya devam edecekler."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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