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Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah erken saatlerde 26 ekip ve 85 personel ile huzur operasyonu yapıldı.

Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah erken saatlerde 26 ekip ve 85 personel ile huzur operasyonu yapıldı. 4 kişi motosiklet hırsızlığı şüphesi ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde daha önceden belirlenmiş 12 ayrı adrese 26 kepi ve 85 personel ile huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı silah, 64 adet muhtelif çap ve markalarda adet fişek, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan çalışmada motorsiklet hırsızlığından şüpheli C.K., V.Ö., Ç.O. ve M.Ö. göz altına alınarak adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi

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