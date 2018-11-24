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Suç kaydı nedeniyle taksici olamadı, çekiçli saldırıda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, poliste çok sayıdaki suç kaydı bulunması nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen M.Y.(38), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ile bina önünde duran, bir minibüs ve otomobile saldırarak, camları kırdı.

Suç kaydı nedeniyle taksici olamadı, çekiçli saldırıda bulundu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, poliste çok sayıdaki suç kaydı bulunması nedeniyle taksicilik yapmasına izin verilmeyen M.Y.(38), İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ile bina önünde duran, bir minibüs ve otomobile saldırarak, camları kırdı. M.Y.'nin saldırı anı güvenlik kamerasınca da görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde meydana geldi. Taksicilik yapabilmek için başvuru yapan ancak gasp, göçmen kaçakçılığı, yaralama ve uyuşturucu bulundurma suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıkan M.Y.'ye izin verilmedi. Bu duruma sinirlenen M.Y., binanın önüne geldi. Elindeki bira şişesini binanın camına fırlattı. Cam gürültüyle kırılırken, M.Y. odaya ait bir minibüs ve otomobilin camlarını da çekiçle kırdı. Saldırının ardından kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, binada bir süre incelemelerde bulundu. Binaya ve araçlara yapılan saldırı, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Polis tarafından incelenen görüntülerde M.Y. önce binanın camını şişe fırlatarak kırıyor ardından da park halindeki bir otomobildeki kişilerden çekiç alıp, araçlara saldırıyor.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 10 ay önce de benzer saldırıya uğramış, bir kişi taşla binanın camlarını kırmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, 2 olay arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. M.Y.'nin yardım aldığı kişilerin kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı da belirtildi.
Olayın ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ODA BAŞKANI ANIK'TAN AÇIKLAMA
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sabıkalıya, bağımlıya engel olma çabalarının doğruluğunun bu son saldırı ile ortaya çıktığına işaret etti. Anık, sektörlerine öncülük eden ve Türkiye'ye örnek uygulamaları nedeniyle son dönemde hedef gösterildiklerini, ancak hiçbir saldırının kendilerini yıldıramayacağını belirterek, şunları söyledi:
"İçişleri Bakanlığı'nın taksilere yıl sonuna kadar takılmasını zorunlu tuttuğu kameralar ve araçlarımızın internet üzerinden çağrılmasını sağlayacak mobil aplikasyon hazırlığımız nedeniyle bir süredir hakkımızda karalama kampanyası yürütülüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sabıkalıya, bağımlıya çalışma izni vermememiz yüzünden de algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Saldırganın ve olay sırasında yanındakilerin bir firmaya ait taksilerde zaman zaman çalıştıkları yönünde tespitler var. Sabıka nedeniyle çalışma izin belgesi verilmeyince Odamız hedef alınmış. Emniyetin bu hadiseyi kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatacağına eminiz. Şu bilinmeli ki; ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan çeviremeyecekler, ülke genelinde taksilerin eleştirilerin odağında olduğu şu dönemde meslek saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi yukarıya taşıma çabalarımızı engelleyemeyecekler."

FOTOĞRAFLI

Suç kaydı nedeniyle taksici olamadı, çekiçli saldırıda bulunduSuç kaydı nedeniyle taksici olamadı, çekiçli saldırıda bulunduSuç kaydı nedeniyle taksici olamadı, çekiçli saldırıda bulunduSuç kaydı nedeniyle taksici olamadı, çekiçli saldırıda bulundu

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