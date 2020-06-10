Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 63 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; suç mağdurları, talepleri halinde kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin kolluk birimleri veya Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince bilgilendirilecek. Kendini ifade etme kabiliyetini etkileyen yaş, gelişim düzeyi, engellilik durumları dikkate alınan mağdurlara anlaşılır bir dil kullanılarak, kolluk birimleri veya Cumhuriyet savcılığı tarafından ihbar ve şikayetlerine ilişkin yazılı belge verilecek. Mağdura veya ailesine saldırı ihtimalinin bulunması halinde kolluk birimlerince önlem alınacak.

MAĞDURLARA, SOSYAL YARDIMLARDA ÖNCELİK

Kasten öldürme veya teşebbüs, ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaşmış işkence suçlarından mağdur olanlara sunulacak hizmetler şu şekilde sıralandı:

Ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yerlerde şüpheli veya sanıkla mağdurun teması önlenecek. Tutuklu veya hükümlülerin tahliyesine veya firarına ilişkin bilgiler mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildirilecek. Mağdur için tehlike oluşturabilecek haller de kendisine bildirilecek. Mağdurların meslek edinmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya iş birliğindeki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler veya sivil toplum kuruluşları tarafından kurslar düzenlenecek. Mağdurlara, sosyal yardımlarda öncelik tanınacak.