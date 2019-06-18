Suç mağdurlarına CEMRE desteği

Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri, yedi blok adliyede hizmete geçmiştir. CEMRE projesi kapsamda tasarlanan bu model ile ülkemizde en uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması amaçlanmıştır." dedi.

Adalet Bakanlığı ile İspanya arasında yürütülen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi" (CEMRE) kapanış toplantısı Ankara Hakimevinde yapıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren Sakarya, suç mağdurlarına adli süreçlerde destek sunacak ünitelerin kurulması ve mevzuatın ötesinde mağdur haklarını gözeten bir uygulama geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Suça maruz kalmış kişilerin, kendilerini bekleyen adli süreç ile hak ve yükümlülükleri hususunda bilgilendirilmeleri gerektiğine dikkati çeken Sakarya, şöyle devam etti:

"CEMRE projesi de bu bakış açısıyla hazırlanmış ve özellikle ceza yargılamasında mağdur haklarının ve uygulamalarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yapılması gerekli hususların gözden geçirilerek bir mağdur hakları yol haritası hazırlanmıştır. Bilindiğini üzere suça maruz kalan kişilerin kimlik örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için proje öncesinde atılan önemli adımlardan birisi de adli görüşme odalarıdır. Bu önemli adımın desteklenerek suça maruz kalan kişilerin etkili şekilde bilgilendirilmesi ve adli süreçlerde kendilerine uzman desteği sağlanması amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri yedi blok adliyede hizmete geçmiştir. CEMRE projesi kapsamda tasarlanan bu model ile ülkemizde en uygun, etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek modelinin oluşturulması amaçlanmıştır."