Suç mağdurlarına yeni bir hizmet modeli:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” İstanbul, İzmir ve Adana’dan sonra Samsun’da da faaliyete geçirildi.

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliğince yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ilki İstanbul’da açılan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” Samsun Adliyesi’nde de hizmete girdi.

"Mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak"

Birimin açılışına katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, suça maruz kalmış mağdurların artık adli süreçler hakkında bilgi alabilecekleri bir merkez kurduklarını söyledi. Özellikle çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış aile içi şiddet mağduru kadınların değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceği bilgisini paylaşan Gürkan, “Yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleri ile mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak." dedi.