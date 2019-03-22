Suç mahalline geri dönüp mağduru polise yönlendirmişler

Adana'da, bir kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüyen Özge B'nin (33) elindeki cep telefonu, motosikletteki yüzü kar maskeli iki kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, bölgede şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cep telefonunu çaldığı iddia edilen Ö.Y. (23) ve E.A. (17), Meydan Mahallesi'ndeki boş bir arazide çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle yakalandı.

Polise yakalanmaktan korkan şüphelilerin, çaldıkları cep telefonunu bir çocuğa vererek polis merkezine götürmesini istediği, daha sonra da yanına gittikleri kadına geçmiş olsun dileğinde bulunarak polis merkezine başvurmasını söyledikleri belirlendi.

Şüphelilerin bir çocuğa vererek 5 Ocak Polis Merkezine gönderdiği tespit edilen cep telefonu, Özge B'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Ö.Y. tutuklandı, E.A'ya ise ev hapsi verildi.

