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Suç makinaları keşifte yakalandı

12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Suç makinaları keşifte yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde son iki ayda 5 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, 6.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde son iki ayda 5 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, 6. kez bir eve girmek isterken polisin operasyonuyla yakalandı.
2 aylık çalışma sonucunda hırsızların gece saatlerinde yine bir eve girmek üzere hazırlık yaptıklarını ve evin civarında keşifte olduklarını belirleyen polis ekipleri, S.K. ve Ş.G. adlı şüphelileri kıskıvrak yakaladı. İki şüphelinin Muratlı’da çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayının failleri oldukları öğrenildi.
Gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüphelilerin Trakya’da diğer il ve ilçelerde de işledikleri 10’ar suçtan yakalamalarının olduğu, hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan S.K. ve Ş.G. adlı şüpheliler, Muratlı Adliyesi’ne sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Suç makinaları keşifte yakalandı

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