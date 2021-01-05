Suç makinası cezaevi firarisi yol kontrol uygulamasında yakalandı

Başkent’te yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahsın çeşitli suçlardan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan açık kasa kamyonette bulunan A.Ş.’nin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan sorgulamasında kimlik üzerindeki resim ile sistem üzerindeki resminin uyuşmadığı ve gerçek isminin B.P. olduğu anlaşıldı. B.P’nin cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, birden fazla kişi ile yağma olmak üzere birçok suçtan arandığı ve 2017 yılından itibaren açık cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

