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Suç makinası soyguncu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

MALTEPE'de yüzüne maske takarak, girdiği 3 marketi soyan silahlı gaspçı yaklaşık 6 bin lira para çaldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de yüzüne maske takarak, girdiği 3 marketi soyan silahlı gaspçı yaklaşık 6 bin lira para çaldı. Emniyette cinsel saldırı suçu dahil 24 adet kaydı olan Uğur A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylar, 14 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi ve Penguen Sokak’taki marketlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile de başını kapatan silahlı gaspçı, kapanış saatlerinde marketlere girdi. Burada çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, kasalardan yaklaşık 6 bin lira alarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. "KASAYI AÇ PARALARI VER VURURUM SENİ" Görüntülerde, gaspçı Uğur A., el yapımı maskeyle markete giriyor. Çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, poşete paraları doldurtuyor. Çalışan ise ellerini havaya kaldırıyor, panikle kasayı açtığı görülüyor. Uğur A. ardından kaçıyor. Başka bir görüntü de ise, gaspçı müşteriler varken içeriye giriyor. silah doğrultmasıyla, müşteriler kaçarken çalışan ise ellerini ensesine koyarak eğiliyor. Paraları alan Uğur A. kaçıyor. CİNSEL SALDIRI SUÇU DAHİL EMNİYETTE 24 KAYDI VAR Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın eşkalini belirledi. Yüzü ve başı kapalı olmasına rağmen gaspçının kimliğini tespit eden polis, cinsel saldırı suçu dahil 24 adet emniyette kaydı olan Uğur A.(29) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şahıs dün kıskıvrak yakalandı. Şubede işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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