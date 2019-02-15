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Suç makineleri polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunan 3 kadın, polisin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yeni Mahalle’de bir sitedeki iki ayrı dairede meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında ev sahipleri durumu polise bildirdi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunan 3 kadın, polisin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Yeni Mahalle’de bir sitedeki iki ayrı dairede meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında ev sahipleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların hırsızlıktan 8 suç kaydı bulunan A.Ç. (16), 9 suç kaydı bulunan S.I. (20) ve 24 suç kaydı bulunan D.U. (19) olduğunu tespit etti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Adapazarı ilçesinde yakalayarak Hendek’e getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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