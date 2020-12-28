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Suç makinesi 2 zanlı yakalandı

28.12.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Malatya’da, akaryakıt istasyonunda cep telefonu gasp eden ve bir otomobil çalan 2 zanlı yakalandı.

Malatya’da, akaryakıt istasyonunda cep telefonu gasp eden ve bir otomobil çalan 2 zanlı yakalandı. Yakalanan 2 zanlının birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Görgü Mahallesi’nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyon görevlisinin cep telefonu gasp edildi. Akaryakıt istasyonda bulunan pos cihazına da zarar verildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı istihbarat unsurları, KOM, JASAT ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar esnasında, Görgü Mahallesi’nde bulunan bir otomobili çalarak kaçmaya çalıştıkları esnada İ.Ç. ve T.Ö. suçüstü yakalandı. Yakalanan İ.Ç. ve T.Ö.’nün üzerlerinde yapılan arama neticesinde 6 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar ve 16 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İ.Ç. ve T.Ö.’nün, akaryakıt istasyonunda cep telefonu gasp edip pos cihazına zarar verenler olduğu tespit edildi. İ.Ç ‘nin 8 ayrı suçtan, T.Ö.’nün 14 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Gasp edilen 1 adet cep telefonu sahibine teslim edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı gereği şüpheliler İ.Ç. ve T.Ö. gözaltına alınırken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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