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  4. Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı

Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı

31.10.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da devriye atan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli araç, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu park halindeki kamyonete çarparak durdu, araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yakalandı.

Suç makinesi 5 kilometre kovalamacanın ardından böyle yakalandı

Yakalanan şüphelilerden birinin 9 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilirken, 220 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi. Yaya olarak kaçan diğer şüpheli için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Merkez Yıldırım’a bağlı Yunusemre Mahallesi, Dikencik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri durumu şüpheli olan 16 ZE 234 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Otomobil içerisinde bulunan Yavuz A., Gökhan T., Aydın K. ve araç sürücü F.E. "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen durmayan şüpheliler, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Esenler Kavşağı’ndan ara sokaklara girmek isterken park halindeki 16 ABV 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuz A. olay yerinde yakalanırken Gökhan T. ve Aydın K. sokak arasındaki bahçede saklanırken bulundu.

Araç sürücüsü F.E.’nin ise yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirirken, Yavuz A.’nın 9 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

4 şüpheliden 3’ü gözaltına alınırken F.E.’nin yakalanması için bölgede tahkikat başlatıldı.

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