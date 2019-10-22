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Suç makinesi, Bozüyük polisinden kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 31 suçtan araması bulunan ve yaklaşık 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 31 ayrı suçtan aranması olan ve yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi konumunda bulunan F.N.

Suç makinesi, Bozüyük polisinden kaçamadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 31 suçtan araması bulunan ve yaklaşık 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 31 ayrı suçtan aranması olan ve yaklaşık 2 yıldır cezaevi firarisi konumunda bulunan F.N. isimli şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ısrarlı takibi ve başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan, hırsızlıktan silahla yağma ve uyuşturucu bulundurmaya kadar 31 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli F.N. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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