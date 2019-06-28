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Suç makinesi cezaevi firarisi hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Düzce’de, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten para, bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı hırsızlığı yapan cezaevi firarisi A.A.

Düzce’de, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten para, bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı hırsızlığı yapan cezaevi firarisi A.A. yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Düzce’de, son bir yıl içerisinde ev ve iş yerlerinden çalınan 830 lira para, 3 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve çok sayıda banka kartı hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemeler sonrasında, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin A.A. (34) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.A.’nın İnönü Parkı’nda olduğu belirlendi.
Parka yapılan operasyonda, hakkında 6 ayrı yerden yakalama emri olan A.A. gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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