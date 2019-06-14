HABER

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı Eskişehir’de yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 2018 ve 2019 yılları içerisinde internet üzerinden oluşturduğu sahte profil ile kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan şahsın, arayan vatandaşların eşyalarını tamir için aldığı öğrenildi.

Kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı Eskişehir’de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 2018 ve 2019 yılları içerisinde internet üzerinden oluşturduğu sahte profil ile kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan şahsın, arayan vatandaşların eşyalarını tamir için aldığı öğrenildi. Alınan eşyaların geri getirilmediğini veya parça değişimi için para almak suretiyle vatandaşların dolandırıldığını tespit eden ekipler, olayı araştırmaya başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kentteki hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi sebebiyle özel ekip kurarak, müştekilerin ve görgü tanıklarının vermiş olduğu eşkal bilgileri doğrultusunda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin sonucunda dolandırıcılık olayını Engin D. (33) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Engin D. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saklandığı evde takibe alındı. Zanlının evden çıktığını fark eden polis ekipleri ve Engin D. arasındaki kısa süreli kovalamaca sonrasında zanlı yakalandı.

54 ayrı olaydan aranıyormuş.
Şüpheli Engin D.’nin; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar ve Eskişehir’de cezaevi firarı, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi 54 ayrı olaydan arandığı ve halen cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı

Suç makinesi Eskişehir’de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.