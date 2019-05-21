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Suç makinesi firari gizlendiği evde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan A.Y.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan A.Y. gizlendiği evde polis tarafından yakalandı. A.Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'mala zarar verme' gibi 11 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan A.Y.'nin İnönü Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi. Polis adrese düzenlediği baskınla A.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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