Suç makinesi "Hayalet" yakalandı

Osmaniye’de 34 ayrı suçtan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ‘Hayalet’ lakaplı suç makinesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 ayrı suçtan 17 yıl 9ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevresine kendisini “Hayalet” olarak tanıtan A.Ç. yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

