HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suç makinesi "Hayalet" yakalandı

Suç makinesi "Hayalet" yakalandı

04.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de 34 ayrı suçtan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ‘Hayalet’ lakaplı suç makinesi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 ayrı suçtan 17 yıl 9ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.Çevresine kendisini “Hayalet” olarak tanıtan A.Ç.

Osmaniye’de 34 ayrı suçtan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ‘Hayalet’ lakaplı suç makinesi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 ayrı suçtan 17 yıl 9ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevresine kendisini “Hayalet” olarak tanıtan A.Ç. yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandıHasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı
60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Adana'da yasak aşk cinayetine kurban giden adamın cesedi 3 yıldır bulunamıyor

Karısının yasak aşkını öğrenince öldürülmüştü: Cesedi halen yok

Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu açıklandı

Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu açıklandı

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan iğne hayatını kararttı

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, yapılan iğne hayatını kararttı

Hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.