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Suç makinesi hırsız Amasya’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Amasya’da 18 ayrı suç kaydı ve 15 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalanarak tutuklandı.Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması, suç makinesi Kenan K.’nin son işinde Amasya’da yakalanmasını sağladı.

Amasya’da 18 ayrı suç kaydı ve 15 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalanarak tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması, suç makinesi Kenan K.’nin son işinde Amasya’da yakalanmasını sağladı. 6 adet evden hırsızlık olmak üzere toplam 18 adet suç kaydı bulunan Kenan K.’nin ikametinde yapılan aramada 11 adet çeyrek altın, 8 bin 534 TL para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 15 yıl 4 ay 9 gün kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli Kenan K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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