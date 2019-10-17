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Suç makinesi hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası’nda boş olduğunu anladıkları bir apartman dairesine giren 3 kadın, aynı binada oturan ev sahibi tarafından kıskıvrak yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi.

Suç makinesi hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandı

Kocaeli’nin Dilovası’nda boş olduğunu anladıkları bir apartman dairesine giren 3 kadın, aynı binada oturan ev sahibi tarafından kıskıvrak yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. (24), M.Ş. (24), F.T. (32) isimli 3 kadın bir apartmana girerek zilini çaldıkları bir dairenin boş olduğunu anlayınca özel yöntemle kapıyı açıp içeri girdiler. Şahıslar evde çalacak değerli eşya ve para ararken, aynı binada farkı bir dairede yaşayan ev sahibi M.A. isimli vatandaş ise gelen seslerden şüphelenerek, diğer evine gitti. Kapıyı açan vatandaş içeride bulunan hırsızlarla karşılaştı. M.A. hırsızları görünce hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan kadınlar gözaltına alındı.

Yakalanan hırsızlar suç makinesi çıktı
Şahısların yapılan üst aramalarında kapıları açmak için kullandıkları aletler ele geçirildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahıslardan M.Ş.’nin hırsızlıktan 18, Y.G.’nin hırsızlıktan 12, F.T.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydı, 4 suç dosyasından aramasının ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Suç makinesi hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandı

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