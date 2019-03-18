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Suç makinesi hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri durdurdukları araçta çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kişiyi hırsızlık malzemeleri ile yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karesi ilçesine bağlı Armutalan mahallesinde 64 plakalı aracı durdurdu.

Balıkesir’de jandarma ekipleri durdurdukları araçta çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kişiyi hırsızlık malzemeleri ile yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karesi ilçesine bağlı Armutalan mahallesinde 64 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan K.K. ve S.Ö.’nün yapılan GBT sorgulamasında K.K.’nın 10 ayrı suçtan, S.Ö.’nün de 5 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu tespit etti. Zanlıların kullandığı 64 plakalı aracın sorgulamasında aracın trafikten çekildiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri 64 plakalı araçta yapılan kontrolde, İvrindi Orman İşletmesine ait fidan dikim yerinden çalındığı tespit edilen 126 demir direk ve 2 adet keski muhafaza edilmek üzere el konuldu.
Yakalanan zanlılar adli makamların talimatıyla K.K. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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