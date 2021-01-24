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Suç makinesi hırsızlar yakalandı

24.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Suç makinesi hırsızlar yakalandı

Başakşehir ve Beykoz’da meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis, 4 hırsızlık zanlısından 3’ünü gözaltına alırken, diğer zanlının Covid-19’dan öldüğü belirlendi.İstanbul’da 17 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir ve Beykoz ilçelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Başakşehir ve Beykoz’da meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis, 4 hırsızlık zanlısından 3’ünü gözaltına alırken, diğer zanlının Covid-19’dan öldüğü belirlendi.
İstanbul’da 17 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir ve Beykoz ilçelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda girilen evlerde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri titiz çalışmaları neticesinde şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerden Kemal K.’nin (24) 47 suç kaydı, Emre D.’nin (22) 8 suç kaydı, Ahmet M.’nin (22) 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan bir diğer şüpheli İsmail Ç.’nin (25) ise Covid-19’dan dolayı vefat ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan, zanlıların Beykoz’da bir eve girdikleri anlar evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Suç makinesi hırsızlar yakalandı

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