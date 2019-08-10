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Suç makinesi ile işbirlikçileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve birçok suçtan aranırken polisin yaptığı baskında kaçarken kovalamaca sonrası yakalanan suç makinesi ile işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince özel bir ekip kurularak yapılan çalışma sonrası, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ahmet D.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve birçok suçtan aranırken polisin yaptığı baskında kaçarken kovalamaca sonrası yakalanan suç makinesi ile işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince özel bir ekip kurularak yapılan çalışma sonrası, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ahmet D. adlı kişinin saklandığı Gaziosmanpaşa Mahallesinde babasının evine operasyon düzenlendi.
Ahmet D. ara sokaklarda kovalama neticesinde yakalandı. Ahmet D. yapılan sorgusunda Ceyhan İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 8 ayrı dosyadan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan, Ceyhan Sulh Ceza hakimliğince tefecilik yapmaktan, Ceyhan 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan, Ceyhan İlamat ve İnfaz Bürosunu tehdit suçundan, Ceyhan 3. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan, Ceyhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan, toplamda 12 ayrı dosyadan arandığı anlaşıldı.
Ahmet D. ile işbirliğinde olduğu ileri sürülen Canan B. (44) ve Mahmut B. (48) adlı kişilerde gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 6 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 20 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 1 adet Suboxone hap ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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