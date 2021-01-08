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Suç makinesi jandarma kontrolüne takıldı

08.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Yunıusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahsın yapılan kontrollerinde hırsızlık ve yaralama gibi 5 farklı suçtan arandığı tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Manisa’nın Yunıusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahsın yapılan kontrollerinde hırsızlık ve yaralama gibi 5 farklı suçtan arandığı tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Suç makinesi şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Muradiye Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları rutin uygulama sırasında araçla seyir halinde olan şüpheli bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıs Muradiye Mahallesi istikametinden Horozköy Mahallesi istikametine doğru kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan D.D. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde 3 farklı dosyada hırsızlık, adam yaralama ve trafiği tehlikeye sokma olmak üzere 5 farklı suçtan arandığı tespit edildi.
Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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