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Suç makinesi kadın, infaz dedektiflerinden kaçamadı

13.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Suç makinesi kadın, infaz dedektiflerinden kaçamadı

Adana’da silahlı yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ile 82 bin 500 lira para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan kadın yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ve 82 bin 500 TL para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan Arzu İzci’nin (42) Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

Adana’da silahlı yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ile 82 bin 500 lira para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan kadın yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası ve 82 bin 500 TL para cezasıyla 2014 yılından bu yana aranan Arzu İzci’nin (42) Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen İzci, yapılan baskında polis ekiplerince yakalandı. İzci, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

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