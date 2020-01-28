HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suç makinesi kapkaççı tutuklandı

Suç makinesi kapkaççı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da 9 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi.

Suç makinesi kapkaççı tutuklandı

Adana’da 9 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonuyla konuşan M.A.A.’nın (9) arkasından gelen Sefa Ç. (30), çocuğun cep telefonunu alarak kaçtı. Ara sokaklara giren şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 14 hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu kullanma ve temin etme, güveni kötüye kullanma, kapkaç gibi 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Sorgusu tamamlanan Sefa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
Tanesi 10, kilosu 500 liraTanesi 10, kilosu 500 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD, Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin bilançosunu açıkladı! İşte son durum

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! İşte son durum

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor! Sınırda bayrak nöbeti

Eksi 16 derecede bayrak nöbeti

İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

Türkiye'de ilk! Doğada gözden kayboluyorlar

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbullular dikkat, sağanak bekleniyor

İstanbullular dikkat! Sağanak bekleniyor

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

Elazığ depremi sonrası fayın kalbinde inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.