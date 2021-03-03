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Suç makinesi otomobil hırsızı tutuklandı

03.03.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Suç makinesi otomobil hırsızı tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil çalan hırsız, polis ekiplerinin İstanbul’da yaptığı operasyon sonucunda yakalandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil çalan hırsız, polis ekiplerinin İstanbul’da yaptığı operasyon sonucunda yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 24 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bir vatandaşın otomobilinin çalınması sonrasında polis ekipleri hırsızı yakalamak için inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, hırsızlığı yapan şahsın A.K. olduğu tespit etti. Tespit sonrasında şahsın İstanbul’daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.K.’yi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahsın, benzer suçlardan 35 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. Suç makinesi hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Suç makinesi otomobil hırsızı tutuklandı

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