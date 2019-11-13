HABER

Suç makinesi, pompalıyla ateş etti, bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası olan ve denetimli serbestliği bulunan bir kişi, gürültü yaptıklarını ileri sürerek anne ve oğluyla tartıştı, ardından pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Suç makinesi, pompalıyla ateş etti, bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası olan ve denetimli serbestliği bulunan bir kişi, gürültü yaptıklarını ileri sürerek anne ve oğluyla tartıştı, ardından pompalı tüfekle havaya ateş etti. Sonra bıçakla S.G.’ye saldıran ve ölümüne neden suç makinesi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, Çeşme’nin Musalla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birçok suçtan sabıkası olan ve denetimli serbestliği bulunan A.G.A., gürültü yaptıkları iddiasıyla S.G. ve annesi H.G. ile tartıştı. A.G.A., olay sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Pompalıyla ateş açmasının ardından eline bıçağı alan A.G.A., daha sonrada S.G.’yi bıçakla ağır yaraladı. Yaralanan S.G. daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri üzerine harekete geçerek A.G.A.’yı evinde, olayda kullandığı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen pompalı tüfek ve bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan ve birçok suçtan kaydı bulunan şahıs sorgusunun ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. A.G.A., yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi, pompalıyla ateş etti, bıçaklayarak öldürdü

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Soylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdikSoylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdik
Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandıYurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika! Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu

Son dakika... İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

RTÜK’ten 'intihar haberi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.