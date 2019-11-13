Suç makinesi, pompalıyla ateş etti, bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, birçok suçtan sabıkası olan ve denetimli serbestliği bulunan bir kişi, gürültü yaptıklarını ileri sürerek anne ve oğluyla tartıştı, ardından pompalı tüfekle havaya ateş etti. Sonra bıçakla S.G.’ye saldıran ve ölümüne neden suç makinesi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Çeşme’nin Musalla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birçok suçtan sabıkası olan ve denetimli serbestliği bulunan A.G.A., gürültü yaptıkları iddiasıyla S.G. ve annesi H.G. ile tartıştı. A.G.A., olay sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Pompalıyla ateş açmasının ardından eline bıçağı alan A.G.A., daha sonrada S.G.’yi bıçakla ağır yaraladı. Yaralanan S.G. daha sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri üzerine harekete geçerek A.G.A.’yı evinde, olayda kullandığı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen pompalı tüfek ve bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve birçok suçtan kaydı bulunan şahıs sorgusunun ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. A.G.A., yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



