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Suç makinesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.2018 ve 2019 yılları içerisinde internet üzerinden oluşturduğu sahte profil ile kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan şahsın, arayan vatandaşların eşyalarını tamir için aldığı öğrenildi.

Kendisini elektronik ev aletleri yetkili servisi olarak tanıtarak gittiği evlerden beyaz eşya alıp internet üzerinden satan ve 54 ayrı suçtan aranan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2018 ve 2019 yılları içerisinde internet üzerinden oluşturduğu sahte profil ile kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan şahsın, arayan vatandaşların eşyalarını tamir için aldığı öğrenildi. Alınan eşyaların geri getirilmediğini veya parça değişimi için para almak suretiyle vatandaşların dolandırıldığını tespit eden polis ekipleri, olay hakkında incelemeye başladı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, incelemelerin sonucunda dolandırıcılık olayını Engin D. (33) isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Engin D., Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saklandığı evde takibe alındı. Zanlının evden çıktığını fark eden polis ekipleri, Engin D. ile kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve İstanbul, İzmir, Sakarya, Ankara, Bursa ve Afyonkarahisar’daki cumhuriyet savcılıklarınca 54 suçtan aranan Engin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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