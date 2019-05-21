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Suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 16 suç kaydı, 9 farklı ilde 13 yakalama kararı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı.İddiaya göre, Nevris Demirtaş (53) isimli zanlı, “Beni tanımadın mı, kaza yaptım.

Suç makinesi yakalandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 16 suç kaydı, 9 farklı ilde 13 yakalama kararı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı.
İddiaya göre, Nevris Demirtaş (53) isimli zanlı, “Beni tanımadın mı, kaza yaptım. Arabayı tamire bıraktım, çocukları da sizin eve bıraktım. Acil para lazım” diyerek gözüne kestirdiği kişilerden 10 binlerce lira para aldı. Adeta suç makinesi olan Nevris Demirtaş, son dolandırıcılık girişiminde Amasya’da emekli Astsubay E.T.’nin aynı taktikle 2 bin lirasını alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan E.T. durumu emniyete bildirmesinin ardından, Amasya Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik takibin ardından Nevris Demirtaş’ı Tokat’ta kaldığı otelde kıskıvrak yakaladı.
Amasya’ya getirilerek mahkemeye çıkarılan Nevris Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi yakalandı

Suç makinesi yakalandı

Suç makinesi yakalandı

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