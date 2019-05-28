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Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Fatih’te bir marangoz atölyesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve suç örgütlerine dağıtılacak olan 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan atölye işletmecisi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

Yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulan tabancalara İstanbul’da müşteri arandığı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih’te marangoz atölyesi işleten M.S.'yi takibe aldı.

Şüphelinin elinde siyah çantalar ile marangoz atölyesine girdiğinin görülmesi üzerine atölyeye şok bir baskın düzenlendi. Atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünü didik didik arayan jandarma ekipleri, tahta parçaları arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde her biri ayrı ayrı mavi naylon poşetlerle ambalajlanmış ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Aynı atölyede aramalarına devam eden ekiplerinin bulduğu ikinci poşetin içerisinde de, yine ayrı ayrı naylon poşetlerle ambalajlanmış silahlar olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla toplam 20 adet Sig Sauger marka tabanca, suç örgütlerine ulaşmadan ele geçirildi.

Ele geçirilen tabancaların özellikle organize suç örgütlerine pazarlamak maksadıyla getirildiği tespit edilirken, suç örgütlerine silah sevkiyatının ise motosikletli kuryeler aracılığıyla yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, şüpheli M.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma silah kaçakçı

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